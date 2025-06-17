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Война Израиля и Ирана ,  
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США перебросят дополнительные истребители на Ближний Восток

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: USAF / Getty Images)

США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток и продлевают сроки дислокации других боевых самолетов из-за обмена ударами между Израилем и Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

По информации одного из источников агентства, речь идет о переброске истребителей F-16, F-22 и F-35. Два других источника подтвердили оборонительный характер развертывания истребителей, используемых для перехвата дронов и снарядов.

Накануне Reuters сообщил о переброске большого количества самолетов-заправщиков в Европу, а также о направлении американского авианосца на Ближний Восток.

Министр обороны США Пит Хегсет охарактеризовал это развертывание как оборонительное, заявив, что Вашингтон стремится защитить свои силы в регионе от потенциального ответного удара со стороны Ирана и поддерживаемых им сил.

«Защита американских сил является нашим главным приоритетом, и развертывания этих сил призваны усилить нашу оборонительную позицию в регионе», — написал Хегсет в социальной сети X.

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США уже имеют значительные силы на Ближнем Востоке, включая почти 40 тыс. военнослужащих, а также истребители, военные корабли и системы ПВО, способные обнаруживать и сбивать вражеские ракеты, отмечает Reuters.

Министр обороны Великобритании Джон Хили также сообщил о переброске дополнительных британских военных самолетов, включая истребители Typhoon, на Ближний Восток, пишет The Independent.

На конференции в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) он заявил, что развертывание авиации призвано «защитить наш персонал» и «подчеркнуть настоятельную необходимость деэскалации». При этом он не дал ответ на вопрос о возможном участии британских истребителей в возможных совместных операциях США против Ирана.

Издание Axios 13 июня писало, что США помогали Израилю с отражением иранских воздушных атак. По информации Axios, Израиль в течение нескольких дней просил администрацию президента США Дональда Трампа присоединиться к ударам по Ирану.

Трамп не исключил, что Вашингтон может пойти на такой шаг в случае необходимости, сказал Axios один из источников. Кроме того, американский лидер пригрозил «обрушить всю мощь Вооруженных сил США» на Иран в случае атаки Тегерана на объекты США в регионе.

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