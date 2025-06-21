Против Мерца подали иск из-за слов о «грязной работе» Израиля

Более 20 человек, в числе которых — политики и деятели искусства, подали уголовные иски против немецкого канцлера Фридриха Мерца, сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на обращение. Поводом стало высказывание политика, в котором тот назвал операцию Израиля против Ирана «грязной работой», которую Тель-Авив делает «за всех нас».

Среди подписавших иск — публицист Патрик Бааб, политик левой популистской партии «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Андрей Гунько и депутат Европарламента от BSW Михаэль фон дер Шуленбург. Все они обвиняют Мерца в нарушении Основного закона ФРГ, Устава ООН и норм международного права. В частности, инициаторы указывают на возможное нарушение Уголовного кодекса Германии о подстрекательстве к войне, которое, как отмечает издание, основывается на «усиленных пропагандистских стимулах, рассчитанных на чувства адресата».

Кроме того, обвиняющие Мерца указали на то, что он нарушил «идею международного взаимопонимания» и «заповедь мира», закрепленные как в Конституции Германии, так и в статьях Устава ООН. Согласно этим положениям, международные споры должны решаться мирным путем, избегая применения силы.

В жалобе также указали, что термин «грязная работа» ранее использовали нацисты для оправдания массовых убийств — именно так охарактеризовал казнь 34 тыс. евреев в Бабьем Яре в 1941 году эсэсовец Август Хефнер.

Подписанты требуют юридических последствий для канцлера, несмотря на то, что он сделал свое заявление за пределами Германии.

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