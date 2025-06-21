Против Мерца подали иск из-за слов о «грязной работе» Израиля
Более 20 человек, в числе которых — политики и деятели искусства, подали уголовные иски против немецкого канцлера Фридриха Мерца, сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на обращение. Поводом стало высказывание политика, в котором тот назвал операцию Израиля против Ирана «грязной работой», которую Тель-Авив делает «за всех нас».
Среди подписавших иск — публицист Патрик Бааб, политик левой популистской партии «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Андрей Гунько и депутат Европарламента от BSW Михаэль фон дер Шуленбург. Все они обвиняют Мерца в нарушении Основного закона ФРГ, Устава ООН и норм международного права. В частности, инициаторы указывают на возможное нарушение Уголовного кодекса Германии о подстрекательстве к войне, которое, как отмечает издание, основывается на «усиленных пропагандистских стимулах, рассчитанных на чувства адресата».
Кроме того, обвиняющие Мерца указали на то, что он нарушил «идею международного взаимопонимания» и «заповедь мира», закрепленные как в Конституции Германии, так и в статьях Устава ООН. Согласно этим положениям, международные споры должны решаться мирным путем, избегая применения силы.
В жалобе также указали, что термин «грязная работа» ранее использовали нацисты для оправдания массовых убийств — именно так охарактеризовал казнь 34 тыс. евреев в Бабьем Яре в 1941 году эсэсовец Август Хефнер.
Подписанты требуют юридических последствий для канцлера, несмотря на то, что он сделал свое заявление за пределами Германии.
Ранее слова Мерца прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала их «самой страшной фразой из всех». «Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить», — отреагировала Захарова.
Ранее, 17 июня, немецкий канцлер также выразил надежду на то, что операция Израиля приведет к смене власти в Иране. «Мы имеем здесь дело с террористическим режимом [Ирана], как внутри, так и снаружи. Было бы хорошо, если бы этому режиму пришел конец», — сказал Мерц. Он также предложил Тегерану вернуться за стол переговоров, отметив, что в противном случае Израиль «пойдет до конца».
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