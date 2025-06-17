Макрон заочно поспорил с Мерцем о смене режима в Иране

Мерц ранее заявил, что Израиль «делает грязную работу за всех нас» и выразил надежду на смену режима в Иране в результате военных действий. Макрон предупредил, что это приведет к хаосу, и призвал к прекращению огня и переговорам

Эмманюэль Макрон (Фото: Ansgar Haase / dpa / Global Look Press)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил поле саммита G7 в Канаде, что выступает против смены власти в Иране военным путем.

«Мы не хотим, чтобы Иран получил ядерное оружие. Но самой большой ошибкой было бы использовать военные действия для смены режима, потому что тогда наступит хаос», — сказал он журналистам (цитата по Reuters).

Он напомнил о том, что происходило в Ираке и Ливии после смены режимов там в результате военного вмешательства. «Кто-нибудь думает, что то, что было сделано в Ираке в 2003 году, было хорошей идеей? Кто-нибудь думает, что то, что было сделано в Ливии в следующем десятилетии, было хорошей идеей? Нет!», — сказал Макрон.

С противоположной точкой зрения ранее выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, выразив надежду, что «террористическому режиму» Ирана придет конец в результате израильской операции. Со слов Мерца, иранский режим «принес смерти и разрушение миру», и противостояние ему — это «грязная работа, которую Израиль делает за всех нас». В то же время Мерц считает, что часть правительства Ирана могла бы участвовать в переговорах.

Макрон призвал к прекращению огня и возвращению к переговорам о ядерной программе Ирана. «Я считаю, нужно, чтобы Соединенные Штаты Америки снова собрали всех за столом переговоров», — заявил французский лидер.

Макрон выступил на саммите G7 вскоре после того, как президент США Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана и назвал веровного лидера аятоллу Али Хаменеи «легкой мишенью» (в то же время отметив, что Вашингтон пока не собирается его убивать). Как пишет Reuters, в разговоре с журналистами президент Франции предположил, что Трамп после встречи лидеров «Группы семи» изменил свое мнение и теперь настаивает на прекращении огня.

Американский президент покинул встречу в Канаде досрочно, он заявил, что ранний отъезд «не имеет никакого отношения» к работе над прекращением огня между Израилем и Ираном, как предполагал Макрон. По возвращении Трамп созвал встречу с советниками по национальной безопасности.