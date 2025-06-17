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Война Израиля и Ирана ,  
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Макрон заочно поспорил с Мерцем о смене режима в Иране

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Мерц ранее заявил, что Израиль «делает грязную работу за всех нас» и выразил надежду на смену режима в Иране в результате военных действий. Макрон предупредил, что это приведет к хаосу, и призвал к прекращению огня и переговорам
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Ansgar Haase / dpa / Global Look Press)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил поле саммита G7 в Канаде, что выступает против смены власти в Иране военным путем.

«Мы не хотим, чтобы Иран получил ядерное оружие. Но самой большой ошибкой было бы использовать военные действия для смены режима, потому что тогда наступит хаос», — сказал он журналистам (цитата по Reuters).

Он напомнил о том, что происходило в Ираке и Ливии после смены режимов там в результате военного вмешательства. «Кто-нибудь думает, что то, что было сделано в Ираке в 2003 году, было хорошей идеей? Кто-нибудь думает, что то, что было сделано в Ливии в следующем десятилетии, было хорошей идеей? Нет!», — сказал Макрон.

С противоположной точкой зрения ранее выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, выразив надежду, что «террористическому режиму» Ирана придет конец в результате израильской операции. Со слов Мерца, иранский режим «принес смерти и разрушение миру», и противостояние ему — это «грязная работа, которую Израиль делает за всех нас». В то же время Мерц считает, что часть правительства Ирана могла бы участвовать в переговорах.

Мерц выразил надежду на смену режима в Иране после ударов Израиля
Политика
Фридрих Мерц

Макрон призвал к прекращению огня и возвращению к переговорам о ядерной программе Ирана. «Я считаю, нужно, чтобы Соединенные Штаты Америки снова собрали всех за столом переговоров», — заявил французский лидер.

Макрон выступил на саммите G7 вскоре после того, как президент США Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана и назвал веровного лидера аятоллу Али Хаменеи «легкой мишенью» (в то же время отметив, что Вашингтон пока не собирается его убивать). Как пишет Reuters, в разговоре с журналистами президент Франции предположил, что Трамп после встречи лидеров «Группы семи» изменил свое мнение и теперь настаивает на прекращении огня.

Американский президент покинул встречу в Канаде досрочно, он заявил, что ранний отъезд «не имеет никакого отношения» к работе над прекращением огня между Израилем и Ираном, как предполагал Макрон. По возвращении Трамп созвал встречу с советниками по национальной безопасности.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эмманюэль Макрон Фридрих Мерц Иран Израиль G7
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
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