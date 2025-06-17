Макрон заочно поспорил с Мерцем о смене режима в Иране
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил поле саммита G7 в Канаде, что выступает против смены власти в Иране военным путем.
«Мы не хотим, чтобы Иран получил ядерное оружие. Но самой большой ошибкой было бы использовать военные действия для смены режима, потому что тогда наступит хаос», — сказал он журналистам (цитата по Reuters).
Он напомнил о том, что происходило в Ираке и Ливии после смены режимов там в результате военного вмешательства. «Кто-нибудь думает, что то, что было сделано в Ираке в 2003 году, было хорошей идеей? Кто-нибудь думает, что то, что было сделано в Ливии в следующем десятилетии, было хорошей идеей? Нет!», — сказал Макрон.
С противоположной точкой зрения ранее выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, выразив надежду, что «террористическому режиму» Ирана придет конец в результате израильской операции. Со слов Мерца, иранский режим «принес смерти и разрушение миру», и противостояние ему — это «грязная работа, которую Израиль делает за всех нас». В то же время Мерц считает, что часть правительства Ирана могла бы участвовать в переговорах.
Макрон призвал к прекращению огня и возвращению к переговорам о ядерной программе Ирана. «Я считаю, нужно, чтобы Соединенные Штаты Америки снова собрали всех за столом переговоров», — заявил французский лидер.
Макрон выступил на саммите G7 вскоре после того, как президент США Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана и назвал веровного лидера аятоллу Али Хаменеи «легкой мишенью» (в то же время отметив, что Вашингтон пока не собирается его убивать). Как пишет Reuters, в разговоре с журналистами президент Франции предположил, что Трамп после встречи лидеров «Группы семи» изменил свое мнение и теперь настаивает на прекращении огня.
Американский президент покинул встречу в Канаде досрочно, он заявил, что ранний отъезд «не имеет никакого отношения» к работе над прекращением огня между Израилем и Ираном, как предполагал Макрон. По возвращении Трамп созвал встречу с советниками по национальной безопасности.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб
Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине
Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях
Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года
Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов