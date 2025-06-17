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Война Израиля и Ирана ,  
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Мерц выразил надежду на смену режима в Иране после ударов Израиля

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что операция Израиля приведет к смене власти в Иране. Об этом он сказал в интервью ARD, которое цитирует портал деловых новостей FinanzNachrichten.

«Мы имеем здесь дело с террористическим режимом [Ирана], как внутри, так и снаружи. Было бы хорошо, если бы этому режиму пришел конец», — сказал Мерц. Он также предложил Тегерану вернуться за стол переговоров.

«У той части правительства в Иране, которая все еще способна действовать, все еще есть возможность <...> вернуться за стол переговоров», — подчеркнул канцлер, заявив, что предложение о дипломатическом урегулировании остается в силе».

По его словам, если Тегеран откажется от переговоров, Израиль «пойдет до конца».

Война Израиля и Ирана. Главное
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Ранее немецкий канцлер призвал Израиль и Иран воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

«Мы тесно координируем свои действия с Францией, Великобританией и США. Германия готова оказать влияние на стороны конфликта, используя все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические средства», — написал 13 июня Мерц в Х.

Израиль начал операцию против Ирана 13 июня, нанеся удары по ядерной инфраструктуре и военным объектам страны. Тель-Авив заявил, что такие действия стали ответом на усиливающуюся угрозу со стороны иранской ядерной программы. В ответ Тегеран, отрицающий работу над ядерным оружием, запустил по израильской территории сотни баллистических ракет.

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Полина Дуганова
Иран Израиль Германия Фридрих Мерц ФРГ
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
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