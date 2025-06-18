Захарова назвала «страшными» слова Мерца о конфликте на Ближнем Востоке
Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о поддержке Израиля — это «самая страшная фраза из всех», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.
Поводом для такой оценки стали слова Мерца о том, что Израиль в противостоянии с Ираном «выполняет грязную работу за весь западный мир» и заслуживает за это уважения.
«Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить», — отреагировала Захарова.
Дипломат также напомнила о биографии семьи немецкого политика. По ее словам, дед Мерца, Йозеф Пауль Совиньи, в годы Третьего рейха был бургомистром города Брилон, состоял в НСДАП и присваивал улицам имена Гитлера и Геббельса. Отец, Иоахим Мерц, как утверждает Захарова, служил в вермахте и участвовал в боях против Красной армии.
Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня, назвав ее целью военные объекты, связанные с ядерной программой страны. С тех пор страны продолжают обмениваться ударами.
МИД России осудил Израиль и заявил, что своими действиями страна нарушает Устав ООН и нормы международного права. Израильские власти сделали выбор «в пользу дальнейшей эскалации напряженности и взвинчивания ставок», заявили в ведомстве и предупредили, что «ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство».
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