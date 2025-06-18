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Война Израиля и Ирана ,  
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Захарова назвала «страшными» слова Мерца о конфликте на Ближнем Востоке

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о поддержке Израиля — это «самая страшная фраза из всех», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Поводом для такой оценки стали слова Мерца о том, что Израиль в противостоянии с Ираном «выполняет грязную работу за весь западный мир» и заслуживает за это уважения.

«Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить», — отреагировала Захарова.

Дипломат также напомнила о биографии семьи немецкого политика. По ее словам, дед Мерца, Йозеф Пауль Совиньи, в годы Третьего рейха был бургомистром города Брилон, состоял в НСДАП и присваивал улицам имена Гитлера и Геббельса. Отец, Иоахим Мерц, как утверждает Захарова, служил в вермахте и участвовал в боях против Красной армии.

МИД России осудил удары Израиля по Ирану
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня, назвав ее целью военные объекты, связанные с ядерной программой страны. С тех пор страны продолжают обмениваться ударами.

МИД России осудил Израиль и заявил, что своими действиями страна нарушает Устав ООН и нормы международного права. Израильские власти сделали выбор «в пользу дальнейшей эскалации напряженности и взвинчивания ставок», заявили в ведомстве и предупредили, что «ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство».

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Александра Озерова
Мария Захарова Фридрих Мерц Израиль конфликт
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
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