Глава разведки США увидела попытку показать «раздор» между ней и Трампом
Глава национальной разведки США Тулси Габбард поддержала заявление президента США Дональда Трампа о ядерных амбициях Ирана и обвинила СМИ в искажении ее слов. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.
«Мои слова намеренно вырваны из контекста фейк-ньюз, чтобы изобразить раздор», — написала Габбард.
Вместе с этим она опубликовала видео со слушаний в Конгрессе в марте, где заявила, что разведка США не считает, что Иран сейчас создает ядерное оружие. Трамп назвал такую позицию ошибочной.
Глава нацразведки США подтвердила, что Ирану потребуется от нескольких недель до месяцев для создания ядерного оружия, если страна примет такое решение.
Трамп ранее заявил, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия. Он подчеркнул, что это станет угрозой для всего мира.
По информации The Wall Street Journal, президент США одобрил план возможного удара по Ирану. При этом он отметил, что хотя не все хотят, чтобы Соединенные Штаты вмешивались в конфликт, «возможно, придется бороться за то, чтобы у Ирана не было ядерного оружия».
Ранее, 18 июня, президент Соединенных Штатов выдвинул Тегерану «окончательный ультиматум» и потребовал «безоговорочной капитуляции» Ирана. Иране отвергает обвинения в стремлении получить ядерное оружие. В Белом доме говорили, что президент США примет окончательное решение касательно атаки на Иран в течение двух недель.
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