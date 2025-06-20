Путин призвал к донастройке законов о труде из-за нового уклада

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Трудовое законодательство в России необходимо менять из-за нового технологического уклада, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). По словам президента, действующие законы нуждаются в «донастройке» в условиях новой более технологичной экономики. Он поручил Госдуме в короткие сроки принять пакет соответствующих законопроектов. РБК ведет трансляцию.

«У нас растет занятость в отраслях, где формируется конечный продукт: в секторах высокотехнологичной экономики, в том числе имею в виду обрабатывающую промышленность, информационные технологии, туризм», — сказал Путин.

Модератором пленарной сессии с Путиным стал журналист из ОАЭ, генеральный директор телеканала Sky News Arabia Надим Котеич, который в прошлом году участвовал во встрече президента России с представителями СМИ стран БРИКС.

Вместе с российским лидером в пленарной сессии участвуют президент Индонезии Прабово Субианто, советник по национальной безопасности короля Бахрейна принц Насер бен Хамад Аль Халиф, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал, что выступление Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет объемным.

Путин находится в Петербурге с 18 июня. Он провел совещание по экономическим вопросам с членами правительства и встретился с президентом Индонезии, а также пообщался с главами международных информационных агентств.

ПМЭФ-2025 — одна из ключевых международных площадок для обсуждения мировых экономических вопросов. Форум проходит с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В этом году его тема: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие подтвердили 20 тыс. человек из 140 стран. Они участвуют в «живом и виртуальном форматах», сообщили в Кремле.