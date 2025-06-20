Модератором сессии с Путиным на ПМЭФ будет журналист из ОАЭ

Надим Котеич (Фото: Nadim Koteich / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Журналист из ОАЭ Надим Котеич станет модератором сессии с президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ, сообщил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сессия с Путиным на ПМЭФ запланирована на 20 июня.

Котеич родился в Ливане, сейчас проживает в ОАЭ. Он занимает должность генерального директора Sky News Arabia.

В 2024 году он участвовал во встрече Путина с представителями СМИ стран БРИКС.

На прошлом ПМЭФ модератором пленарного заседания с участием Путина был политолог Сергей Караганов.