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ПМЭФ-2025 ,  
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Модератором сессии с Путиным на ПМЭФ будет журналист из ОАЭ

Сюжет
ПМЭФ-2025
Надим Котеич
Надим Котеич (Фото: Nadim Koteich / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Журналист из ОАЭ Надим Котеич станет модератором сессии с президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ, сообщил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сессия с Путиным на ПМЭФ запланирована на 20 июня.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Котеич родился в Ливане, сейчас проживает в ОАЭ. Он занимает должность генерального директора Sky News Arabia.

В 2024 году он участвовал во встрече Путина с представителями СМИ стран БРИКС.

На прошлом ПМЭФ модератором пленарного заседания с участием Путина был политолог Сергей Караганов.

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