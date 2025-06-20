Визит на ПМЭФ президент Путин начал со встречи с зарубежными гостями

Визит на ПМЭФ Путин начал со встречи с зарубежными гостями. Видео

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Президент Владимир Путин приехал на площадку проведения ПМЭФ-2025. Программа его визита началась с серии встреч с зарубежными гостями форума.

На встрече с советником по нацбезопасности Королевства Бахрейн Насером бен Хамадом Аль Халифой Путин заявил, что в России с тревогой следят за ситуацией на Ближнем Востоке.

Шейх Насер бен Хамад Аль Халифа (Нассер ибн Хамад Аль Халифа) — это сын короля Бахрейна Хамада ибн Исы Аль Халифы. Он родился 8 мая 1987 года, его мать — вторая жена короля, Шейя бинт Хассан Аль Храйеш Аль Аджми. Насер занимает ряд высоких государственных и военных постов, в том числе командующего Королевской гвардией Бахрейна, и является одной из самых заметных фигур в королевской семье страны.

На пятницу, 20 июня, запланирована также пленарная сессия с участием Путина. Ее будет модерировать журналист из ОАЭ Надим Котеич.