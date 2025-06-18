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ПМЭФ-2025 ,  
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Первым мероприятием Путина на ПМЭФ стало совещание по развитию экономики

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ПМЭФ-2025

Первым мероприятием Путина на ПМЭФ стало совещание по развитию экономики
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Первым мероприятием с участием президента Владимира Путина в рамках Петербургского международного экономического форума стало совещание по экономическим вопросам, сообщает пресс-служба Кремля.

Совещание состоялось на полях ПМЭФ-2025 в Константиновском дворце в Стрельне.

В нем участвовали первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также президент Сбербанка Герман Греф.

Путин в начале заседания напомнил, что в декабре 2024 года на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам были обозначены задачи на 2025 год.

«Прежде всего речь о том, чтобы обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения. Сегодня предлагаю подробно рассмотреть и это направление», — сказал президент.

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