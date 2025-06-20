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Политика ,  
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Песков заявил, что Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия толерантна к высказываниям президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и ожидает того же в ответ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Sky News.

«У каждого свой язык общения. У президента Трампа свой особый стиль речи и уникальная манера говорить. Мы достаточно толерантны и ожидаем, что все будут толерантны к нам», — сказал Песков.

Трамп и Путин 17 июня провели телефонный разговор, в котором обсуждали обмен ударами между Израилем и Ираном. По словам Трампа, Путин предложил выступить посредником для урегулирования конфликта.

«Он, на самом деле, предложил помощь в посредничестве. И я сказал: сделайте мне одолжение, выступите посредником сначала у себя. Давайте сначала разберемся с Россией, а этим можете озаботиться позже», — заявил президент США.

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В конце мая Трамп в ответ на ряд масштабных ударов России по объектам на Украине заявил, что теперь «абсолютно» точно рассматривает возможность введения санкций против России и что «он [Путин] совершенно сошел с ума». В Кремле слова Трампа объяснили «эмоциональной перегрузкой».

Путин и Трамп также говорили по телефону 14 июня. В ходе беседы президенты впервые обменялись мнениями по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке. Российский лидер раскритиковал военные действия Израиля против Ирана и выразил обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта. Американский президент также назвал обстановку в регионе тревожной, однако подчеркнул результативность израильских ударов по иранским ядерным объектам.

По завершении телефонных переговоров Трамп сообщил о готовности Путина выступить в роли посредника в урегулировании напряженности между Ираном и Израилем. Американский президент заявил о своей готовности рассмотреть возможность такого посредничества со стороны Москвы.

С 13 июня Израиль наносит удары по объектам ядерной и военной инфраструктуры Ирана. Начало операции «Восстающий лев» страна объяснила ядерной угрозой, исходящей со стороны Тегерана. Иран отвергает обвинения в работе над созданием ядерного оружия. В ответ на атаки Исламская Республика также начала запускать по Израилю ракеты.

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