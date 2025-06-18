Минобороны сообщило о пяти сбитых над тремя регионами беспилотниках
Российские силы ПВО менее чем за час сбили пять украинских беспилотников над Калужской, Орловской и Курской областями, сообщает Министерство обороны в своем телеграм-канале.
«С 14:25 мск до 15:15 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Над Калужской и Орловской областями было сбито по два беспилотника и один — над Курской областью.
Ранее 18 июня Минобороны сообщило о 14 сбитых беспилотниках за полтора часа.
Дроны сбили с 09:30 до 11:00 мск, уточнили в ведомстве.
Над территорией Курской области перехватили 12 беспилотников, над территорией Орловской — два.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Задержанного в Ереване российского бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти
Politico: Трамп выступил против снижения потолка на российскую нефть
Семерых мужчин обвинили в крупнейшей краже ювелирных изделий в истории США
АвтоВАЗ представил свой первый кроссовер на ПМЭФ
Глава «Ростелекома» призвал не пускать обратно ушедшие из России компании
Верховный лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом» в случае вмешательства
Дмитриев рассказал о последствиях антироссийских санкций
Трамп допустил удары США по ядерным объектам Ирана
Трамп рассказал о беседе с Путиным
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов