Минобороны сообщило о пяти сбитых над тремя регионами беспилотниках

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские силы ПВО менее чем за час сбили пять украинских беспилотников над Калужской, Орловской и Курской областями, сообщает Министерство обороны в своем телеграм-канале.

«С 14:25 мск до 15:15 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Над Калужской и Орловской областями было сбито по два беспилотника и один — над Курской областью.

Ранее 18 июня Минобороны сообщило о 14 сбитых беспилотниках за полтора часа.

Дроны сбили с 09:30 до 11:00 мск, уточнили в ведомстве.

Над территорией Курской области перехватили 12 беспилотников, над территорией Орловской — два.