В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на полеты

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Аэропорт Оренбурга временно закрыли для полетов пассажирских самолетов, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, такие меры приняты для обеспечения безопасности граждан.

За сегодняшний день ограничения на полет были также введены в аэропортах в Волгограде, Саратове, Калуге и Иваново, а в Волгограде дважды.

Власти региона сообщили о налете беспилотников на область, все дроны были перехвачены силами ПВО, пострадавших нет.