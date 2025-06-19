 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на полеты

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Аэропорт Оренбурга временно закрыли для полетов пассажирских самолетов, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, такие меры приняты для обеспечения безопасности граждан.

За сегодняшний день ограничения на полет были также введены в аэропортах в Волгограде, Саратове, Калуге и Иваново, а в Волгограде дважды.

Власти региона сообщили о налете беспилотников на область, все дроны были перехвачены силами ПВО, пострадавших нет.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной

Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике

Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео

Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии

Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни

Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием

Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram

Путин выразил готовность к встрече с Зеленским

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
Росавиация ограничения полеты аэропорты Оренбург
Материалы по теме
В аэропорту Иваново ввели ограничения на полеты
Политика
В аэропорту Волгограда второй раз за сутки ввели ограничения
Политика
В аэропортах Калуги и Волгограда ввели временные ограничения на полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Суд приговорил режиссера из Новосибирска к 17 годам за госизмену Политика, 12:26
Разрушения больницы в Беэр-Шеве после удара Ирана. Видео Политика, 12:26
Каким получился квартал в скандинавском стиле в Даниловском районе Москвы РБК и FORMA, 12:25
В Турции рассказали, почему страна нуждается в России Политика, 12:23
Бизнесмену грозит уголовное дело за продажу фиктивного билета на ПМЭФ Общество, 12:23
Горелкин назвал Telegram «беспокоящей государство сущностью» Технологии и медиа, 12:21
Как меняется ландшафт предпринимательства Отрасли, 12:17
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Быстрый приход весны после заморозков: Силуанов назвал KPI Минфина Финансы, 12:15
«Росатом» не исключил эвакуацию персонала с АЭС «Бушер» в Иране Политика, 12:12
Захарова назвала заколдованной цифрой оценку Каллас опасности России Политика, 12:12
Минобороны сообщило о занятии села на границе с Днепропетровской областью Политика, 12:10
Россия решила выйти из договора о военном сотрудничестве с Германией Политика, 12:09
«МегаФон» вложит ₽3 млрд в цифровизацию Новосибирской области Пресс-релиз, 12:08
Названы самые популярные в России подержанные машины в возрасте до 7 лет Авто, 12:04