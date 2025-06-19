В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на полеты
Аэропорт Оренбурга временно закрыли для полетов пассажирских самолетов, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, такие меры приняты для обеспечения безопасности граждан.
За сегодняшний день ограничения на полет были также введены в аэропортах в Волгограде, Саратове, Калуге и Иваново, а в Волгограде дважды.
Власти региона сообщили о налете беспилотников на область, все дроны были перехвачены силами ПВО, пострадавших нет.
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