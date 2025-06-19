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Военная операция на Украине ,  
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В аэропорту Волгограда в четвертый раз за сутки ввели ограничения

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Военная операция на Украине

Аэропорт Волгограда в четвертый раз за сутки временно закрыли для полетов, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгоград (Гумрак)», — говорится в сообщении.

Кореняко сообщил о вводе ограничений в работе аэропорта Волгограда в 04:00 мск 19 июня, примерно через два с половиной часа они были сняты. Также Росавиация сообщала о приостановке приема и отправки рейсов в 08:31 мск и 16:12 мск, позже ограничения также были сняты.

Аэропорт Волгограда закрыли для полетов третий раз за день
Политика
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Кроме того, 19 июня временно приостанавливали работу аэропорты Оренбурга, Саратова, Иваново и Калуги.

Рано утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников на территорию региона. Дроны были сбиты в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда. Пострадавших в результате атак нет.

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Теги
Евгений Вахляев
Росавиация Волгоград Военная операция на Украине беспилотники
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