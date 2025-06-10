Над Калужской областью сбили четыре беспилотника

Над четырьмя районами Калужской области ночью сбили четыре беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Они были уничтожены на территории Кировского, Сухиничского, Барятинского и Боровского районов», — написал он в телеграм-канале.

На месте падения обломков работают оперативные службы. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам украинских БПЛА. 8 июня над двумя районами Калужской области за ночь сбили семь беспилотников.

На месте падения одного из дронов в Боровском районе были повреждены кровля и остекление трех частных домов, никто не пострадал.