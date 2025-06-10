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Военная операция на Украине ,  
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Над Калужской областью сбили четыре беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Над четырьмя районами Калужской области ночью сбили четыре беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Они были уничтожены на территории Кировского, Сухиничского, Барятинского и Боровского районов», — написал он в телеграм-канале.

На месте падения обломков работают оперативные службы. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Над двумя районами Калужской области сбили семь беспилотников
Политика

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам украинских БПЛА. 8 июня над двумя районами Калужской области за ночь сбили семь беспилотников.

На месте падения одного из дронов в Боровском районе были повреждены кровля и остекление трех частных домов, никто не пострадал.

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Полина Харчевникова
Калужская область беспилотники Владислав Шапша
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