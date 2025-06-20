Медведев напомнил Израилю о Чернобыле после угроз Ирану
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что атаки на ядерные объекты Ирана могут привести к аварии, подобной той, что произошла на Чернобыльской АЭС. Об этом он написал в социальной сети X.
«Все, включая министра обороны Израиля с его громким заявлением о судьбе Хаменеи, должны понимать, что атаки на ядерные объекты чрезвычайно опасны и могут привести к повторению чернобыльской трагедии», — написал Медведев на своей странице в соцсети Х.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац после ракетного удара Ирана по израильской больнице «Сорока» в Беэр-Шеве заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи «не может продолжать существовать». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался поддержать его жесткие заявления, заявив лишь, что устранение Хаменеи остается на повестке дня, и никто не «застрахован от этого».
По данным национальной медицинской службы, в результате удара пострадали около 60 человек — у троих из них тяжелые ранения, у двоих — ранения средней тяжести.
Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп выступил против попыток Израиля ликвидировать Хаменеи из-за риска наступления непредсказуемых последствий. До этого Нетаньяху не исключал убийство Хаменеи, что, по словам израильского премьер-министра, положило бы конец конфликту.
Источники CBS News 19 июня сообщили, что Трамп рассматривает возможность присоединения к израильским атакам на Иран. В частности, США могут ударить по подземному объекту по обогащению урана в Фордо, который является одним из ключевых для иранской ядерной программы.
CBS отмечает, что завод по обогащению урана в Фордо находится на глубине почти 300 футов (около 90 м) в горных тоннелях и считается наиболее вероятным местом для «прорыва» в получении ядерного оружия. Из-за такого расположения объект почти недосягаем для израильских атак, однако США обладают противобункерными бомбами, которые смогут уничтожить его.
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