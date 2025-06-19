Нетаньяху сообщил об ударе Ирана по больнице «Сорока» в Беэр-Шеве

Нетаньяху пообещал Ирану расплату за удар по больнице в Беэр-Шеве

Нетаньяху сообщил о ракетном ударе Ирана по израильской больнице «Сорока» в Беэр-Шеве. Пострадали десятки человек, пишет The Times of Israel. В Иране заявили, что больница не была объектом ракетного удара

Фото: Amir Cohen / Reuters

Иран нанес ракетный удар по больнице «Сорока» в Беэр-Шеве в центре Израиля, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Он пообещал Тегерану расплату «в полной мере».

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По информации The Times of Israel, пострадали десятки людей, три человека находятся в тяжелом состоянии. Повреждено несколько участков больницы.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель назвала в соцсети Х удар по больнице «Сорока» «преднамеренным» и «преступным».

Иранское агентство Tasnim пишет об ударе не менее чем 50 ракет.

Корпус стражей исламской революции заявил, что утром 19 июня нанес удар по штабу киберкомандования армии Израиля (корпус C4I), а также разведывательному центру Армии обороны Израиля в технологическом парке Гав-Ям в Тель-Авиве.

Nour News пишет, что больница «Сорока» использовалась в военных целях. Она пострадала от взрывной волны, но не была объектом ракетного удара. Сообщения Израиля о последствиях удара издание называет «психологической манипуляцией».

Газета также напомнила, что за последние несколько дней Израиль атаковал две иранские гражданские больницы в Тегеране и Керманшахе.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана из-за его ядерной программы. Тегеран отрицает планы по созданию ядерного оружия. С того времени стороны обмениваются ударами.