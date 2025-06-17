Axios назвал причину отказа Трампа поддержать ликвидацию аятоллы Хаменеи
Президент США Дональд Трамп выступил против попыток Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи из-за риска наступления непредсказуемых последствий, сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента.
«Это аятолла, которого ты знаешь, против аятоллы, которого ты не знаешь», — пояснил изданию позицию Трампа один из американских чиновников.
Представитель администрации отметил, что президент США при этом не исключил возможность резких действий в будущем, заявив, что может «внезапно вмешаться и совершить масштабное действие».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что убийство Хаменеи могло бы «положить конец войне».
Трамп призвал жителей Тегерана к немедленной эвакуации, после чего покинул саммит G7 досрочно.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой по ядерным и военным объектам на территории Ирана наносятся удары. Поводом послужило приближение Ирана к созданию ядерного оружия. В ответ Тегеран нанес удары по Израилю.
По информации Axios, Израиль просил администрацию президента США присоединиться к ударам по Ирану. Трамп в разговоре с Нетаньяху не исключил, что может пойти на это при необходимости, но пока не рассматривает такую возможность.
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