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Война Израиля и Ирана ,  
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Axios назвал причину отказа Трампа поддержать ликвидацию аятоллы Хаменеи

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Али Хаменеи
Али Хаменеи (Фото: Iranian Leader Press Offic / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп выступил против попыток Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи из-за риска наступления непредсказуемых последствий, сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента.

«Это аятолла, которого ты знаешь, против аятоллы, которого ты не знаешь», — пояснил изданию позицию Трампа один из американских чиновников.

Представитель администрации отметил, что президент США при этом не исключил возможность резких действий в будущем, заявив, что может «внезапно вмешаться и совершить масштабное действие».

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Фото:Ircs / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что убийство Хаменеи могло бы «положить конец войне».

Трамп призвал жителей Тегерана к немедленной эвакуации, после чего покинул саммит G7 досрочно.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой по ядерным и военным объектам на территории Ирана наносятся удары. Поводом послужило приближение Ирана к созданию ядерного оружия. В ответ Тегеран нанес удары по Израилю.

По информации Axios, Израиль просил администрацию президента США присоединиться к ударам по Ирану. Трамп в разговоре с Нетаньяху не исключил, что может пойти на это при необходимости, но пока не рассматривает такую возможность.

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Плугина Ирина
Израиль Иран Аятолла Хаменеи
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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