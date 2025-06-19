Сийярто назвал ложью обещания независимости после отказа от газа России

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Отказавшись от российских газа и нефти, страны Европы не избавятся от зависимости, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на ПМЭФ, передает корреспондент РБК.

Ранее, 17 июня, в Евросоюзе предложили запретить импорт российского газа к концу 2027 года. Сийярто назвал это планом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и украинского президента Владимира Зеленского. Таким образом, по словам министра, они обещают, что Европа «обретет суверенитет, избавится от зависимости, у нее будут безопасные поставки, и она будет конкурентоспособна».

«Но все это фальшивка. Все это ложь. На самом деле все обстоит совершенно наоборот, на 180 градусов с точностью до наоборот», — считает Сийярто.

Он напомнил, что в Договоре Европейского союза сказано, что состав национальной энергетики является ключевой национальной компетенцией. Поэтому это решение грубо нарушит суверенитет европейских стран. При этом, как считает Сийярто, это предложение, которое ограничивает Европу от российского газа, ставит страны в «положение серьезной зависимости».

До начала военной операции на Украине доля российского газа в импорте ЕС составляла 45%, этот показатель сократился до 19% после введения санкций, а также прекращения транзита через Украину с 1 января 2025 года. Россия считает западные санкции незаконными.

По данным Reuters, Европа планирует ввести запрет на новые контракты на поставку газа уже с 1 января 2026 года. При этом подписанные до 17 июня 2025 года краткосрочные контракты придется завершить за год, а долгосрочные — к 1 января 2028 года. При этом в Евросоюзе также заявили о готовности обсуждать увеличение поставок СПГ из США.

Президент России Владимир Путин в мае 2025 года заявил, что Москва сохраняет надежду на возобновление отношений с Европой.