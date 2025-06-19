Путин пожелал Си Цзиньпину на день рождения «счастья с Восточное море»

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре пожелал председателю КНР Си Цзиньпину «счастья величиной с Восточное море» и «долголетия Южных гор».

Комментарий помощника президента Юрия Ушакова опубликовала пресс-служба Кремля.

«Наш президент по китайской традиции пожелал своему другу долголетия Южных гор и счастья величиной с Восточное море», — говорится в комментарии.

Оба лидера подтвердили удовлетворенность «беспрецедентным уровнем» развития отношений двух стран. Они проговорили около часа и «по-дружески попрощались», отметил Ушаков.

День рождения китайского лидера прошел 15 июня, ему исполнилось 72 года, в тот же день Путин направил ему поздравительную телеграмму. Си Цзиньпин занимает пост председателя КНР с 2013 года.

Китайский лидер приезжал в Москву на празднование 80-летнего юбилея Победы. Встретившись, лидеры назвали друг друга «дорогими друзьями» и отметили стратегический характер отношений двух стран.

Путин неоднократно говорил о важности сотрудничества с Китаем. Зимой российский лидер поделился, что считает Си Цзиньпина своим другом.