Путин поздравил Трампа с днем рождения

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поздравил его с днем рождения, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова передает пресс-служба Кремля.

Трампу исполнилось 79 лет. Он вернул должность президента США и звание старейшего хозяина Белого дома в январе 2025 года. До этого он критиковал из-за возраста своего предшественника Джо Байдена.

Путин также обратил внимание, что 14 июня в Соединенных Штатах отмечают День американского флага и 250-летие сухопутных войск. В Вашингтоне в этот день пройдет масштабный военный парад. В Пентагоне ожидают, что в торжествах примут участие до 200 тыс. человек, а бюджет мероприятия составит около $25–45 млн.

Также по всей стране ожидается серия протестов против массовых задержаний нелегальных мигрантов. Митинги начались в Лос-Анджелесе, а затем перекинулись на ряд других штатов. Трамп направил в Калифорнию подразделения Нацгвардии. Губернатор штата раскритиковал размещение военных и заявил о намерении подать в суд.