 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин поздравил Трампа с днем рождения

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поздравил его с днем рождения, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова передает пресс-служба Кремля.

Трампу исполнилось 79 лет. Он вернул должность президента США и звание старейшего хозяина Белого дома в январе 2025 года. До этого он критиковал из-за возраста своего предшественника Джо Байдена.

Путин также обратил внимание, что 14 июня в Соединенных Штатах отмечают День американского флага и 250-летие сухопутных войск. В Вашингтоне в этот день пройдет масштабный военный парад. В Пентагоне ожидают, что в торжествах примут участие до 200 тыс. человек, а бюджет мероприятия составит около $25–45 млн.

В военном параде в день рождения Трампа примут участие танки и лошади
Политика
Фото:Brandon Bell / Getty Images

Также по всей стране ожидается серия протестов против массовых задержаний нелегальных мигрантов. Митинги начались в Лос-Анджелесе, а затем перекинулись на ряд других штатов. Трамп направил в Калифорнию подразделения Нацгвардии. Губернатор штата раскритиковал размещение военных и заявил о намерении подать в суд.

Читайте РБК в Telegram.

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости 

Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео

Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева
Дональд Трамп Владимир Путин США день рождения переговоры телефонные переговоры
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Путин заявил Трампу о готовности продолжать переговоры с Украиной
Политика
Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Политика
Трамп получил миллионы с продаж гитар, Библий и часов с его именем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
США перебросили свои системы ПВО с Украины на Ближний Восток Политика, 20:27
Актер Курского драмтеатра Сергей Тоичкин утонул под Ижевском Общество, 20:06
Иран заявил о невозможности переговоров с США, пока Израиль наносит удары Политика, 20:06
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Василий Березуцкий покинул пост главного тренера азербайджанского клуба Спорт, 19:52
Консул Хорватии в Израиле и его жена получили ранения при ударе Ирана Политика, 19:44
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Член Красного Полумесяца и 30 военных погибли в Восточном Азербайджане Политика, 19:42
Путин поздравил Трампа с днем рождения Политика, 19:39
Путин заявил Трампу о готовности продолжать переговоры с Украиной Политика, 19:32
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
Эрдоган назвал Израиль во главе с Нетаньяху угрозой безопасности региону Политика, 19:24
Бывший капитан «Спартака» вошел в штаб Карпина в «Динамо» Спорт, 19:20
Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Политика, 19:06