Путин поздравил «Артек» со 100-летием
Президент России Владимир Путин поздравил Международный детский центр «Артек» со столетием. Видеозапись опубликована на сайте Кремля.
В поздравительном обращении президент подчеркнул историческую значимость лагеря для страны и отметил радушие, с которым там всегда встречали гостей.
Путин заявил, что «Артек» — один из крупнейших и наиболее уважаемых детских центров в мире, именно поэтому он стал площадкой для проведения финала всероссийского конкурса «Большая перемена».
«Артек» сегодня является одним из самых крупных и известных комплексов детского отдыха в мире, а его притягательность для ребят только растет. Именно поэтому организаторы самого многочисленного детского конкурса «Большая перемена» проводят здесь заключительный этап испытания», — сказал он.
Президент отметил «неповторимую атмосферу» детского лагеря и поблагодарил работников за преданность своему делу.
Также в честь 100-летия «Артека» Центральный банк выпустил памятную серебряную монету номиналом 3 руб. Приобрести ее можно в Гознаке и банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении.
«Артек» был основан 16 июня 1925 года и находится в Крыму. Он начинался с четырех брезентовых палаток у подножия горы Аю-Даг, но со временем стал самым знаменитым пионерским лагерем СССР. В него мечтали попасть не только пионеры со всех уголков Союза, но и дети из других стран. Сегодня «Артек» — один из крупнейших международных детских центров в мире. За время его существования в нем побывали более 1,8 млн детей.
Ранее США, Великобритания и Украина ввели санкции против детского лагеря. Российские власти считают западные санкции незаконными.
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