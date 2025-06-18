Путин поздравил Русефф с переизбранием главой банка БРИКС

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Президент России Владимир Путин провел встречу с главой нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмой Руссефф на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба Кремля в своем телеграм-канале.

Путин поздравил ее с переизбранием главой НБР, подчеркнув, что «все участники банка высоко оценивают» ее работу. Банк за последнее время одобрил и профинансировал 120 проектов на $39 млрд.

Руссефф отметила, что приезжает на ПМЭФ уже третий раз, начиная с 2023 года.

Она также поблагодарила Путина, что Россия предложила ее кандидатуру для переизбрания главой НБР, отметив, что перед учреждением сейчас «стоит ряд вызовов»:

взаиморасчеты в национальных валютах,

создание цифровых платформ для осуществления взаиморасчетов.

Руссефф была переизбрана на должность главы НБР в марте, она останется на посту следующие пять лет. Ее первый срок начался в марте 2023 года.

В 2024 году на саммите БРИКС в Казани Путин заявил, что Москва предложила продлить председательство Бразилии и Руссефф в НБР. По словам Путина, решение было принято из-за той экономической обстановки, «какая складывается вокруг России». Москва не намерена перекладывать возникшие из-за санкций проблемы на институции, в развитии которых заинтересована, подчеркнул российский президент.