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Политика ,  
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Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Кремль: Путин тепло поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину, в которой тепло поздравил его с днем рождения, сообщил Кремль.

В сообщении Путин пожелал своему «китайскому коллеге и другу» всего самого наилучшего.

Си Цзиньпину 15 июня исполнилось 72 года. Он занимает пост председателя КНР с 2013 года.

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Политика
Си Цзиньпин

В последний раз китайский лидер приезжал в Россию 7 мая с трехдневным визитом. Си Цзиньпин побывал на параде Победы в Москве 9 мая и провел переговоры с Путиным. Лидеры подписали обновленное Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
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Путин неоднократно говорил о важности сотрудничества с Китаем. Зимой российский лидер поделился, что считает Си Цзиньпина своим другом. По его словам, Россия и Китай «практически всегда» координируют свои действия на мировой арене и их взаимодействие — «очень серьезный элемент» международной жизни.

14 июня Путин по телефону поздравил другого своего коллегу с днем рождения — президента США Дональда Трампа. Трампу исполнилось 79 лет, его день рождения совпал с Днем американского флага и 250-летием сухопутных войск. В этот день в Вашингтоне прошел масштабный военный парад.

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