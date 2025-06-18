Путин прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ
Президент Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Кремля.
Первое мероприятие в расписании главы государства — совещание по экономическим вопросам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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