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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ

Сюжет
ПМЭФ-2025
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Кремля.

Первое мероприятие в расписании главы государства — совещание по экономическим вопросам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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