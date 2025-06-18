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ПМЭФ-2025 ,  
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Дмитриев заявил о значимом интересе иностранцев на ПМЭФ

Сюжет
ПМЭФ-2025
Фото: kadmitriev / Telegram
Фото: kadmitriev / Telegram

Инвестиции в Россию и создание совместных компаний стали одной из тем бизнес-завтрака спецпредставителя президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева с членами Американской торговой палаты в России в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил сам Дмитриев в своем телеграм-канале.

По его словам, стороны продолжают «диалог Россия — США». «Видим значимый интерес от иностранных компаний к наращиванию инвестиций в Россию и формированию совместных предприятий с российскими компаниями», — написал глава РФПИ. Он отметил, что в приоритете руководимого им фонда — «инвестиции в рост российской экономики и поддержка российских компаний».

ПМЭФ-2025 проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Тема форума в этом году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Центральным событием станет пленарная сессия с президентом России Владимиром Путиным 20 июня.

В начале апреля 2025 года Дмитриев уже встречался с членами Американской торговой палаты в России. В той встрече участвовали представители более 150 американских компаний, продолжающих свою деятельность в России. По словам Дмитриева, интерес к возобновлению работы в стране проявляет немало американских компаний, в том числе из энергетической сферы.

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Фото:Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

В том же месяце Дмитриев посетил Вашингтон, где встретился со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и главой Госдепа Марко Рубио. Они обсудили укрепление отношений между Москвой и Вашингтоном и возможность урегулирования конфликта на Украине.

Визит Дмитриева в США стал первой поездкой высокопоставленного представителя России с начала военной операции на Украине в феврале 2022 года. С россиянина ради этого визита даже временно сняли американские санкции.

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Денис Малышев
Кирилл Дмитриев США ПМЭФ
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
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