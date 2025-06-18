Трамп о вероятности удара США по Ирану: «могу сделать это, а могу и нет»

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

США могут нанести удар по ядерным объектам Ирана, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп. Трансляцию вел Fox News.

«Я могу это сделать, могу и не сделать. Я имею в виду, никто не знает, что я собираюсь сделать», — заявил он.

Трамп также сказал, что сейчас у Ирана «много проблем» и он задавал вопрос, почему страна не договорилась с ним до того, как началась операция Израиля.

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Он вновь потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции» и отметил, что в течение 40 лет страна была «хулиганом со школьного двора» и желала смерти США, Израилю и всем, кто «им не нравится». «Но сейчас они больше не хулиганы и мы посмотрим, что будет дальше», — отметил Трамп. Также он добавил, что следующая неделя может стать важной в этом конфликте, или даже период раньше, чем через неделю.

На требованиях Трампа о капитуляции Ирана и его отказе от ядерного оружия 18 июня ответил верховный лидер республики Али Хаменеи. По его словам, призывы к Тегерану «сдаться» со стороны Трампа «нелепы», «угрозы никогда не повлияют на поведение и мышление иранского народа». Кроме того, указал Хаменеи, «любое военное вмешательство США, несомненно, обернется для них невосполнимым ущербом».

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