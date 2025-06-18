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Военная операция на Украине ,  
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В Татарстане объяснили порог замедления мобильного интернета из-за дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Власти Татарстана стараются обеспечить людям минимально необходимую скорость мобильного интернета для работы онлайн-платежей и служб такси во время атак беспилотников. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана.

«Согласно постановлению правительства региона, в таких условиях требуется снижение скорости мобильной связи 4G до уровня 2G (~ до 384 Кбит/с), то есть не тотальная блокировка, а уменьшение до минимальных значений», — говорится в сообщении.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее власти республики ввели ограничения на работу мобильного интернета в регионе. В Минцифры объяснили, что такая мера призвана обеспечить безопасность граждан во время режима «Беспилотная опасность».

Там отметили, что атаки дронов на Татарстан участились. ВСУ могут управлять БПЛА через мобильный интернет.

Вместе с тем в регионе работает проводной интернет.

В воскресенье, 15 июня, в Татарстане один человек погиб и 13 пострадали в результате удара дрона. Обломки сбитого БПЛА упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, из-за чего следователи возбудили дело.

Ранее 18 июня работу мобильного интернета ограничили в Удмуртии. В Тюменской области ограничения длились почти неделю, с 12 по 18 июня.

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Софья Полковникова
Татарстан мобильный интернет ограничения БПЛА
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