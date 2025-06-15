Один человек погиб при атаке БПЛА на автозавод в Татарстане

Обломки сбитого беспилотника упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе Татарстана. В результате погиб сотрудник предприятия, еще 13 человек пострадали

Фото: Никита Попов / РБК

В Татарстане один человек погиб и 13 пострадали в результате удара беспилотником ВСУ. Обломки сбитого дрона упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, сообщил глава региона Рустам Минниханов.

«В результате погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Один в тяжелом состоянии. Всем оперативно оказана необходимая медицинская помощь», — написал Минниханов в телеграм-канале.

По словам главы Татарстана, на месте атаки возник пожар, но специальные службы оперативно ликвидировали возгорание.

«Несмотря на попытку посеять страх и панику, в республике все предприятия и объекты жизнеобеспечения работают стабильно. Оперативные службы находятся в постоянной боевой готовности», — добавил Минниханов.

Сегодня утром на территории Татарстана объявили режим угрозы атаки беспилотников. Аналогичное предупреждение действовало в регионе в предыдущие два дня: 13 и 14 июня. На фоне угрозы атак аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили работу. На момент публикации все ограничения в аэропорту Казани сняты. О возобновлении работы аэропорта в Нижнекамске Росавиация пока не сообщала.