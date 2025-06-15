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Военная операция на Украине ,  
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В Татарстане возбудили уголовное дело после атаки дрона на КПП автозавода

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

В Татарстане завели дело в связи с атакой беспилотников на КПП автомобильного завода в Елабужском районе, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.

Обломки сбитых беспилотников упали на здание КПП местного предприятия, сообщил ранее глава республики Рустам Минниханов. В результате атаки погиб один рабочий, пострадали 13 человек.

Следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса, — террористический акт. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Один человек погиб при атаке БПЛА на автозавод в Татарстане
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Фото:Никита Попов / РБК

На месте происшествия работают правоохранители и криминалисты. После падения обломков дронов в здании также произошел пожар. Его оперативно ликвидировали, сообщил Минниханов.

С началом военной операции на Украине беспилотники ВСУ регулярно совершают атаки на российские регионы. В ночь на 15 июня средства ПВО сбили шесть дронов, сообщило Минобороны. Пять дронов уничтожили в Белгородской области, еще один — в Орловской. Позже в Крыму сбили еще один украинский беспилотник.

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Полина Минаева
уголовное дело теракт Следственный комитет атака дронов Татарстан Елабуга
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