В Татарстане возбудили уголовное дело после атаки дрона на КПП автозавода
В Татарстане завели дело в связи с атакой беспилотников на КПП автомобильного завода в Елабужском районе, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.
Обломки сбитых беспилотников упали на здание КПП местного предприятия, сообщил ранее глава республики Рустам Минниханов. В результате атаки погиб один рабочий, пострадали 13 человек.
Следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса, — террористический акт. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.
На месте происшествия работают правоохранители и криминалисты. После падения обломков дронов в здании также произошел пожар. Его оперативно ликвидировали, сообщил Минниханов.
С началом военной операции на Украине беспилотники ВСУ регулярно совершают атаки на российские регионы. В ночь на 15 июня средства ПВО сбили шесть дронов, сообщило Минобороны. Пять дронов уничтожили в Белгородской области, еще один — в Орловской. Позже в Крыму сбили еще один украинский беспилотник.
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