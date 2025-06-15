В Татарстане девять человек госпитализировали после атаки дронов
В Татарстане после атаки беспилотников семь человек экстренно доставили в больницу Набережных Челнов, еще двоих отвезли в Елабужскую ЦРБ, рассказали в минздраве Татарстана, передает местная газета «Челнинские известия».
У пострадавших травмы различной степени тяжести, отметило ведомство. Их жизни ничего не угрожает.
Утром в Татарстане ввели режим угрозы атаки беспилотников. Позже власти сообщили, что в Елабужском районе обломки сбитых дронов упали на КПП местного завода. В результате один человек погиб, еще 13 пострадали. Четверых отпустили под амбулаторное наблюдение.
После падения обломков дронов в здании также произошел пожар. Его оперативно ликвидировали.
Следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса, — террористический акт. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.
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