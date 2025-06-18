В Казахстане дважды отменили концерт Земфиры

Земфира получила отказ на проведение своего единственного концерта в Казахстане за две недели до выступления. Сначала певица собиралась выступить 6 июля в Конаеве, затем перенесла концерт в Алматы.

Земфира (Фото: Евгений Фельдман / РИА Новости)

В Алматы отменили концерт певицы Земфиры (Земфира Рамазанова, признана Минюстом России иноагентом), который должен был пройти 6 июля 2025 года на стадионе «Хан-Тенгри». Об этом сообщила сама певица в своих соцсетях.

Изначально Земфира собиралась выступить 6 июля недалеко от Алматы — в городке Конаев на стадионе «ASP Arena», но площадку не согласовали и пришлось искать другое место для концерта.

15 июня на сайте Zemfira Events появился анонс ее июльского выступления на алматинском стадионе «Хан-Тенгри» совместно с бельгийским рок-музыкантом J. Bernardt в качестве приглашенного гостя. Через три дня Земфира написала, что и этот концерт не состоится.

«У меня плохие новости — концерт в Алматы не состоится», — начинается ее пост в телеграме. По словам артистки, «с самого начала все пошло не так».

«4 месяца согласований, перенос площадки и в финале официальный отказ в проведении концерта от ректора, курирующего стадион «Хан-Тенгри», разумеется, по надуманной причине» — объяснила артистка. Что стало причиной отказа в проведении концерта, она не уточнила.

Сервис, продававший билеты на концерт в Алматы, подтвердил его отмену.

«К сожалению, по причинам, не зависящим от нас, артиста и организаторов, концерт Земфиры в Алматы отменяется» — говорится в сообщении zakazbiletov.kz, опубликованном в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В нем же предлагается обменять билет на другой концерт Земфиры, который должен пройти в Ереване 4 июля 2025 года на стадионе «Раздан» Для этого нужно отправить заявку до 27 июня включительно. В ином случае вернут деньги в течение двух недель. Стоимость билетов на алматинский концерт начиналась от 15 тыс. руб.

Земфира отметила, что ей жаль, что концерт в Казахстане не состоится. «Мне очень жаль. Я пыталась, Казахстан. Пыталась сгладить неловкость последней встречи, красиво попрощаться. Как бы ни было, казахская публика прекрасна, и я благодарна вам за все прошлые концерты и воспоминания» — написала она.

Издание Tengrinews напоминает, что в августе 2023 года певица уже извинялась перед казахстанцами из-за ее концертов в Алматы и Астане. Певица была не довольна работой организаторов и рассчитывала на большее.

После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года Земфира осудила действия российской армии и покинула Россию. «Погруженная в музыку, она вместе с племянником Артуром создала новую группу под названием «Земфира от Луки» — говорится на ее официальном сайте.

В феврале 2023 года Минюст внес Земфиру в реестр иноагентов из-за ее поддержки Украины, концертов в недружественных странах и финансирования из-за рубежа. Решение ведомства она безуспешно пыталась обжаловать в российских судах.

В июне 2025 года Земфира попала в базу украинского сайта «Миротворец». Певицу внесли туда за нарушение украинской границы с целью попасть в Крым, участие в попытках признать присоединение полуострова к России, а также за ведение нелегальной коммерческой деятельности на территории республики.