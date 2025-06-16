Земфира и Чулпан Хаматова попали в базу украинского сайта «Миротворец»

Певицу Земфиру (Земфира Рамазанова, признана Минюстом России иноагентом) и актрису Чулпан Хаматову, покинувшую Россию после начала военной операции на Украине, внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Карточки с их именами появились в базе данных сайта.

Земфира попала в список за «отрицание российской агрессии» и манипуляции общественно значимой информацией. Хаматова оказалась в базе «Миротворца» за якобы нарушение украинской границы с целью попасть в Крым, участие в попытках признать присоединение полуострова к России, а также за ведение нелегальной коммерческой деятельности на территории республики.

Минюст внес Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года, объяснив решение ее поддержкой Украины, концертами в недружественных странах с призывами против спецоперации и получением финансирования из-за рубежа.

В мае того же года Земфира через представителя подала иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра, но в июне Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил заявление. В июле певица обжаловала это решение. В сентябре суд отказался рассматривать жалобу певицы на отказ исключить ее из списка иноагентов.

Народная артистка России Чулпан Хаматова после начала военной операции на Украине прекратила работу в театре «Современник» и уехала из России в Латвию.

Актриса вместе с другими деятелями культуры подписала обращения с призывом остановить военную операцию на Украине и начать переговоры между Россией и Украиной.

Хаматова выступала в «Современнике» с 1998 года и с 2016-го была заместителем худрука театра. Она является лауреатом множества театральных премий.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещается информация о тех, кто, по мнению авторов, имеет отношение к «агрессии» против Украины и конфликту в Донбассе.