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Политика ,  
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Земфира обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из иноагентов

Певица Земфира Рамазанова (признана иноагентом) обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иностранных агентов, сообщили ТАСС в суде.

«Верховный суд зарегистрировал жалобу Земфиры Рамазановой на решение судов нижестоящих инстанций, отказавшихся отменить решение Минюста России о включении ее в реестр иноагентов», — говорится в сообщении.

Кассационный суд принял решение по жалобе Земфиры на статус иноагента
Политика
Земфира

Минюст России внес Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года. В ведомстве объяснили свое решение тем, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против военной операции, а также получала «поддержку от иностранных источников». После получения статуса иноагента певица выпустила клип на песню PODNHA, в которой поет о «заболевшей», «поредевшей» и «онемевшей» родине.

В мае того же года Земфира направила через своего представителя иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра, но в июне Замоскворецкий районный суд столицы отклонил заявление. В июле Земфира оспорила решение суда.

В мае 2024 года Второй кассационный суд отказался снимать с певицы статус иностранного агента. Кроме того, в июне текущего года суд в Москве взыскал с артистки задолженность по оплате коммунальных услуг. По данным SHOT, речь шла о 200 тыс. руб. за обслуживание нежилого помещения.

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Земфира Рамазанова фото

Земфира Рамазанова

певица, поэт, композитор
26 августа 1976 года

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