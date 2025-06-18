В Словакии заявили о возможной неустойке в пользу «Газпрома» на €16 млрд

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Компания «Газпром» может потребовать от Словакии выплату в размере около €16 млрд — исходя из текущих цен — за досрочное прекращение долгосрочного контракта в рамках плана Евросоюза по отказу от импорта российского газа после 2027 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление словацкой государственной компании SPP, крупнейшего в стране оператора национальной газовой энергосистемы.

В SPP уточнили, что, несмотря на возможное объявление форс-мажора в случае запрета импорта со стороны ЕС, «Газпром» может выдвинуть претензию по действующему контракту, срок которого истекает в 2034 году.

Словакия выступала за сохранение поставок газа и нефти из России, несмотря на усилия Евросоюза сократить доходы Москвы от продажи ископаемого топлива на фоне военной операции на Украине. В Братиславе утверждают, что отказ от российских энергоресурсов приведет к росту цен в Европе и поставит под угрозу энергетическую безопасность региона.

РБК отправил запрос в «Газпром».

Евросоюз намерен полностью прекратить импорт российского газа к концу 2027 года, заявила накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас, отметив, что Россия больше не сможет использовать энергетику в качестве инструмента давления. По ее словам, Европа уже значительно снизила зависимость от российских энергоресурсов.

В начале мая Еврокомиссия представила план поэтапного отказа от поставок российского газа, нефти и урана. В рамках инициативы предусмотрено прекращение заключения новых контрактов с российскими поставщиками с 1 января 2026 года, а действующие краткосрочные соглашения должны быть завершены до конца 2026 года. Долгосрочные контракты планируется закрыть к началу 2028 года.

Даже при возможном завершении конфликта на Украине Еврокомиссия не рассматривает вариант возобновления закупок российского газа. До 2022 года доля России в газовом импорте ЕС превышала 45%, однако после введения санкций она снизилась до 19%. При этом ряд стран, включая Словакию, Венгрию и Австрию, выразили сомнения в необходимости полного отказа от российских поставок. В частности, Австрия предложила оставить возможность пересмотра решения в случае нормализации отношений с Москвой.

Президент России Владимир Путин в мае 2025 года заявил, что Москва не отказывается от перспектив восстановления экономических отношений с Европой.