 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

FT назвала третью страну ЕС, поддержавшую возврат к закупке газа у России

FT: Австрия выступила за пересмотр отказа Европы от российского газа
Сюжет
Война санкций
Австрия стала третьей страной после Венгрии и Словакии, высказавшей возражения против плана полного отказа от российского газа. Кирилл Дмитриев увидел в этом сигнал о росте понимания необходимости сотрудничества с Россией
Фото: David Hecker / Getty Images
Фото: David Hecker / Getty Images

Австрия предложила сохранить возможность пересмотра отказа Европы от российского газа при завершении конфликта на Украине, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на Минэнерго страны.

Государственный секретарь Австрии по энергетике Элизабет Цехетнер выступила с таким предложением на встрече с европейскими коллегами. Неназванные дипломаты рассказали FT, что это первое подобное заявление от страны ЕС, если не считать Венгрию и Словакию, с февраля 2022 года.

Информацию о призыве Австрии прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Подобные заявления — важный сигнал о растущем понимании необходимости экономического сотрудничества с Россией. Путь к устойчивому миру лежит через взаимовыгодное партнерство и отказ от идеологизации энергетики. Европа нуждается в стабильных поставках, а Россия — в ответственных и предсказуемых партнерах», — отметил Дмитриев.

В ЕК предложили сделать бессрочным запрет на поставки российского газа
Политика
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Еврокомиссия продолжает настаивать на реализации плана по отказу от газа из России. По данным Reuters, европейским компаниям хотят запретить заключать новые контракты на поставку газа уже с 1 января 2026 года. Подписанные до 17 июня этого года краткосрочные контракты нужно будет завершить за год, а долгосрочные — к 1 января 2028 года. Словакия и Венгрия эти планы не поддерживают.

«Заключение мирного соглашения не должно привести к возобновлению импорта российского газа», — подчеркивал еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Австрия российский газ Евросоюз Кирилл Дмитриев
Материалы по теме
Франция и Бельгия не поддержали план ЕК по отказу от российского газа
Экономика
Bloomberg узнал, как ЕС может заблокировать поставки российского газа
Политика
Глава OMV заявил, что не видит смысла в отказе от поставок газа из России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29
Премьер Канады прервал пресс-конференцию Трампа на саммите G7. Видео Политика, 12:58
МВД рассказало об обреченных на «вечный учет» машинах из-за рубежа Авто, 12:57
Генпрокуратура подала иск к экс-премьеру Карачаево-Черкесии на ₽41 млрд⁠ Общество, 12:57
В аэропорту Волгограда задержали женщину с 40 кг контрабандных волос Общество, 12:56
В МВД предупредили, что мошенники начали представляться киберполицией Общество, 12:55
Пушилин сообщил о 14 раненых при обстреле Донецка HIMARS Политика, 12:52
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 12:50
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
ИП становится оператором личных данных. Даже если у него нет сотрудниковПодписка на РБК, 12:43
Почему IT-компаниям важно находиться в постоянном диалоге с клиентом Отрасли, 12:42
Трамп заявил, что Иран должен полностью отказаться от ядерного оружия Политика, 12:38
Обвал скалы под Туапсе задержал движение 10 поездов Общество, 12:38
Фетисов заявил, что Россия «уже и не очень-то хоккейная держава» Спорт, 12:37
Минобороны заявило об ударах по объектам ВПК под Киевом и в Запорожье Политика, 12:36
«Аэрофлот» поставил на рейсы в ОАЭ более вместительные лайнеры Boeing Общество, 12:32