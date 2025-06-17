FT назвала третью страну ЕС, поддержавшую возврат к закупке газа у России
Австрия предложила сохранить возможность пересмотра отказа Европы от российского газа при завершении конфликта на Украине, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на Минэнерго страны.
Государственный секретарь Австрии по энергетике Элизабет Цехетнер выступила с таким предложением на встрече с европейскими коллегами. Неназванные дипломаты рассказали FT, что это первое подобное заявление от страны ЕС, если не считать Венгрию и Словакию, с февраля 2022 года.
Информацию о призыве Австрии прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Подобные заявления — важный сигнал о растущем понимании необходимости экономического сотрудничества с Россией. Путь к устойчивому миру лежит через взаимовыгодное партнерство и отказ от идеологизации энергетики. Европа нуждается в стабильных поставках, а Россия — в ответственных и предсказуемых партнерах», — отметил Дмитриев.
Еврокомиссия продолжает настаивать на реализации плана по отказу от газа из России. По данным Reuters, европейским компаниям хотят запретить заключать новые контракты на поставку газа уже с 1 января 2026 года. Подписанные до 17 июня этого года краткосрочные контракты нужно будет завершить за год, а долгосрочные — к 1 января 2028 года. Словакия и Венгрия эти планы не поддерживают.
«Заключение мирного соглашения не должно привести к возобновлению импорта российского газа», — подчеркивал еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
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