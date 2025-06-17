Журналист Fox News сообщил о созыве Трампом Совета нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп созывает Совет национальной безопасности, сообщил соведущий программы FOX & Friends на телеканале Fox News Лоуренс Джонс в X.

«Мне сообщили, что президент поужинает с главами государств стран G7, а затем немедленно отправится в Вашингтон. Он потребовал, чтобы Совет национальной безопасности был готов к встрече в Ситуационной комнате», — написал Джонс в соцсети.

Трамп в соцсети Truth Social призвал всех немедленно покинуть Тегеран.

После этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент досрочно покидает саммит G7 в Канаде. «Из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уедет сегодня после ужина с главами государств», — написала она X.

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