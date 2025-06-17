Иран заявил об ударе по логистическому центру военной разведки Израиля
Иран нанес ракетный удар по логистическому центру Управления военной разведки Израиля «Аман», сообщает иранский телеканал SNN со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, формирование в структуре Вооруженных сил Ирана).
«Этот центр в настоящее время горит», — говорится в сообщении.
Утром 17 июня иранские ракеты также нанесли удар по штаб-квартире израильской разведслужбы «Моссад» в Герцлии рядом с Тель-Авивом, сообщило агентство Tasnim. Удары официально подтвердили в КСИР.
Ранее командующий сухопутными войсками Ирана генерал-майор Киюмарс Хейдари объявил о начале масштабной атаки на Израиль с применением «нового оружия». По информации КСИР, атаки стартовали около 11:00 (10:30 мск) и будут «более мощными и сокрушительными, чем предыдущие».
The Times of Israel со ссылкой на правоохранительные органы сообщила о падениях ракет в центральных районах Израиля. В трех местах был нанесен «некоторый материальный ущерб», пострадавших не зафиксировано.
На севере Голанских высот прозвучали сирены воздушной тревоги из-за обнаружения беспилотников. Армия обороны Израиля заявила о перехвате дронов в период с 10:59 до 11:05 по местному времени (совпадает с московским).
Начиная с ночи 13 июня Израиль наносит удары по территории Ирана. Как утверждают власти Израиля, целью являются военные и ядерные объекты. В Тегеране зафиксированы взрывы, в том числе повреждено здание штаб-квартиры гостелерадиокомпании IRIB. 15 июня израильские войска ударили по зданию МИД Ирана.
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