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Война Израиля и Ирана ,  
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Иран заявил об ударе по логистическому центру военной разведки Израиля

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Иран нанес ракетный удар по логистическому центру Управления военной разведки Израиля «Аман», сообщает иранский телеканал SNN со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, формирование в структуре Вооруженных сил Ирана).

«Этот центр в настоящее время горит», — говорится в сообщении.

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Утром 17 июня иранские ракеты также нанесли удар по штаб-квартире израильской разведслужбы «Моссад» в Герцлии рядом с Тель-Авивом, сообщило агентство Tasnim. Удары официально подтвердили в КСИР.

Ранее командующий сухопутными войсками Ирана генерал-майор Киюмарс Хейдари объявил о начале масштабной атаки на Израиль с применением «нового оружия». По информации КСИР, атаки стартовали около 11:00 (10:30 мск) и будут «более мощными и сокрушительными, чем предыдущие».

The Times of Israel со ссылкой на правоохранительные органы сообщила о падениях ракет в центральных районах Израиля. В трех местах был нанесен «некоторый материальный ущерб», пострадавших не зафиксировано.

На севере Голанских высот прозвучали сирены воздушной тревоги из-за обнаружения беспилотников. Армия обороны Израиля заявила о перехвате дронов в период с 10:59 до 11:05 по местному времени (совпадает с московским).

Начиная с ночи 13 июня Израиль наносит удары по территории Ирана. Как утверждают власти Израиля, целью являются военные и ядерные объекты. В Тегеране зафиксированы взрывы, в том числе повреждено здание штаб-квартиры гостелерадиокомпании IRIB. 15 июня израильские войска ударили по зданию МИД Ирана.

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