Израиль атаковал одно из зданий МИД Ирана
Израильские военные ударили по одному из зданий Министерства иностранных дел Ирана, сообщил заместитель главы МИДа Саид Хатибзаде, пишет иранское агентство Tasnim.
В публикации говорится, что здание расположено напротив Института политических и международных исследований в Тегеране.
В результате удара пострадали несколько мирных жителей, в том числе несколько сотрудников министерства, сообщил Хатибзаде.
Иранские власти также сообщали 15 июня, что израильский дрон ударил по зданию штаб-квартиры полиции Большого Тегерана (включает столицу и центральную часть одноименной провинции).
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