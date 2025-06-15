Израиль атаковал одно из зданий МИД Ирана

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Израильские военные ударили по одному из зданий Министерства иностранных дел Ирана, сообщил заместитель главы МИДа Саид Хатибзаде, пишет иранское агентство Tasnim.

В публикации говорится, что здание расположено напротив Института политических и международных исследований в Тегеране.

В результате удара пострадали несколько мирных жителей, в том числе несколько сотрудников министерства, сообщил Хатибзаде.

Иранские власти также сообщали 15 июня, что израильский дрон ударил по зданию штаб-квартиры полиции Большого Тегерана (включает столицу и центральную часть одноименной провинции).

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