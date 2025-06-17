«Аэрофлот» поставил на рейсы в ОАЭ более вместительные лайнеры Boeing

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«Аэрофлот» сменит модель лайнера Boeing для рейсов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы увеличить доступное число пассажирских мест, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Такое решение «Аэрофлот» принял в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном и обострением обстановки на Ближнем Востоке. В ОАЭ от компании теперь будут летать более вместительные широкофюзеляжные Boeing 777, в то время как часть рейсов раньше выполняли самолеты Boeing 737.



Смена модели Boeing увеличила вместимость каждого рейса на 90 мест. Полеты в Абу-Даби продолжат выполнять узкофюзеляжные Airbus A320neo с дозаправкой в Самаре из-за удлиненного маршрута, отметили в «Аэрофлоте».

В компании также заверили, что «Аэрофлот» в приоритетном порядке реагирует на запросы посольств о включении в расписание дополнительных рейсов из «возможных близлежащих» пунктов эвакуации граждан России.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля объявила о «превентивном» ударе по «ядерной программе Ирана». С этого дня Израиль и Иран регулярно обмениваются ударами. 14 июня Израиль, Иран и Ирак закрыли воздушное пространство из-за эскалации конфликта в регионе. 16 июня Иран продлил закрытие.

В ОАЭ по состоянию на утро 15 июня из-за отмены рейсов застряли 2 тыс. российских туристов. Многие перевозчики, такие как «Аэрофлот», Flydubai, «Азимут», Red Wings, Air Arabia, скорректировали свое расписание. Эмиратская Air Arabia приостановила полеты в Россию и еще девять стран на 13–14 июня. Вскоре в пресс-служба Ассоциации туроператоров России сообщили, что с 16 июня авиакомпания Air Arabia начнет вывоз российских туристов из ОАЭ обратно в страну.