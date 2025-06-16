Иран продлил закрытие воздушного пространства
Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 13:30 мск 16 июня. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на Организацию гражданской авиации исламской республики.
«Воздушное пространство страны будет закрыто до 14:00 (13:30 мск) понедельника, 16 июня», — говорится в сообщении.
Ранее после ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана закрыли воздушные пространства Сирия, Иордания и Ирак.
Израиль в ночь на 13 июня начал против Ирана операцию «Восстающий лев», направленную на уничтожение ядерной программы республики.
С этого дня Израиль и Иран регулярно обмениваются ударами. Сразу после начала операции страны закрыли свои воздушные пространства.
В Израиле число погибших в результате иранских атак, которые стали ответом на операцию Израиля против Ирана, превысило десять человек, около 400 получили ранения. В Иране жертвами израильских ударов стали более 200 человек, пострадали свыше 1,2 тысячи.
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