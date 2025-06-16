МИД Ирана заявил о решимости продолжить войну с Израилем

МИД Ирана: Тегеран не намерен сдаваться и продолжит войну с Израилем

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Иран, начав войну с Израилем, не намерен ее заканчивать, заявил пресс-секретарь МИД Исламской Республики, слова которого приводит Iran International.



«Мы начали ожесточенную войну и [мы] ее продолжим с силой», — заявил пресс-секретарь, добавив, что призывы Ирана к сдержанность — это «чушь».