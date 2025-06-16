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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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МИД Ирана заявил о решимости продолжить войну с Израилем

МИД Ирана: Тегеран не намерен сдаваться и продолжит войну с Израилем
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Фото: Shadati / XinHua / Global Look Press
Фото: Shadati / XinHua / Global Look Press

Иран, начав войну с Израилем, не намерен ее заканчивать, заявил пресс-секретарь МИД Исламской Республики, слова которого приводит Iran International.

«Мы начали ожесточенную войну и [мы] ее продолжим с силой», — заявил пресс-секретарь, добавив, что призывы Ирана к сдержанность — это «чушь».

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Ранее, 15 июня, CNN со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщил, что операция Израиля против Ирана займет «недели, а не дни». В тот же день глава МИД Ирана сказал, что страна готова прекратить удары по Израилю, в случае если последний перестанет атаковать Иран.

Вскоре Bloomberg сообщил, что израильтяне, которые критикуют политику премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, в основном приняли его доводы о необходимости начала операции против Ирана, но опасаются, что боевые действия затянутся надолго.

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