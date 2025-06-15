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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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CNN сообщил, что операция Израиля против Ирана займет «недели, а не дни»

CNN: США негласно одобрили операцию Израиля, она займет недели, а не дни
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Белый дом знал о планах Израиля и негласно их поддержал, а продолжительность ударов будет зависеть от действий Ирана, заявил американский чиновник CNN

Операция Израиля против Ирана займет «недели, а не дни», она осуществляется с негласного одобрения США, сообщает CNN со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По словам израильского собеседника, администрация президента Дональда Трампа в частных обсуждениях не возражала против сроков операции.

Американский чиновник сообщил, что Белый дом знал о планах Израиля и негласно их поддержал. На вопрос о том, как долго может продлиться противостояние, собеседник ответил, что это зависит от действий Ирана.

«Администрация Трампа твердо убеждена, что конфликт можно решить, продолжив переговоры с США», — сказал чиновник. Он добавил, что Вашингтон не собирается указывать Израилю что делать.

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Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

По данным Axios, Израиль в последние двое суток просил администрацию Трампа присоединиться к ударам по Ирану. Президент США, по информации портала, в недавнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не исключил, что может пойти на такой шаг в случае необходимость, но в его администрации в настоящее время не рассматривают такую возможность. Американский чиновник сообщил телеканалу Al Jazeera, что Вашингтон по-прежнему не заинтересован в прямом участии в ударах Израиля по иранским ядерным объектам.

Израиль наносит удары по Ирану при «явной поддержке» США и Трампа, заявил накануне израильский премьер.

Израильская армия с ночи на 13 июня наносит удары по целям в Иране, которые связаны с иранской ядерной программой. Иран в ответ ракетами и дронами атакует израильскую территорию.

В ЦАХАЛ в ночь на 15 июня заявили, что завершили «масштабную серию ударов». Цели последних атак включали штаб-квартиры Министерства обороны Ирана и ядерного проекта SPND.

Иран счел невозможным и бессмысленным участие в каких-либо переговорах с США, пока Израиль продолжает атаки, заявили в Тегеране. Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди, выступающий посредником на переговорах Ирана и США, подтвердил, что новый раунд, запланированный на 15 июня, не состоится.

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