Bloomberg сообщил о страхе бесконечной войны с Ираном в Израиле

Эксперты говорят о риске оказаться «в состоянии бесконечной войны», если Израилю не удастся достичь цели и ликвидировать ядерную программу Ирана. Тегеран готовится к затяжным и ожесточенным боям, пишет Bloomberg

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Израильтяне, критикующие политику премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в основном приняли его доводы о необходимости начала операции против Ирана, но опасаются, что боевые действия затянутся надолго, сообщает Bloomberg.

Многих потрясли масштабы разрушений, вызванных иранскими ударами, а с учетом того, что у Ирана в арсенале есть еще около 1500 ракет, бомбардировки могут продолжаться неделями, пишет агентство.

Некоторые эксперты по безопасности и Ближнему Востоку считают, что конечная цель израильской операции, начатой 13 июня, выглядит слишком расплывчато. Они задаются вопросом, как можно разрешить конфликт, если Израиль не сможет ликвидировать иранскую ядерную программу, ключевые объекты которой находятся глубоко под землей. «Мы окажемся в состоянии бесконечной войны. Консенсус в Израиле по Ирану, как среди левых, так и среди правых, вызывает беспокойство. Никто не задает вопросов и не оспаривает действия Нетаньяху», — заявил научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Дэнни Цитринович.

Другие считают, что Израилю необходимо найти дипломатическое решение по иранской ядерной программе. Израиль «не должен попасть в зависимость от собственных успехов и, как следствие, от затяжной войны», призвал журналист и аналитик Йоав Лимор.

В Израиле пока не проводили опрос общественного мнения, но существует предположение, что 80% населения «сплотились вокруг флага» в преддверии долгой битвы, сообщает Bloomberg.

В Иране также растет уверенность, что боевые действия ужесточатся и что армия страны готовится к затяжной борьбе, пишет агентство. Профессор Тегеранского университета Фуад Изади заявил, что на данном этапе капитуляция немыслима для руководства Ирана: «У Ирана есть тысячи баллистических ракет, поэтому я думаю, что иранские лидеры используют большую часть из них и убьют несколько тысяч американцев, прежде чем они пойдут на капитуляцию». По словам эксперта, «Иран надеялся на мирное урегулирование, но американцы не хотели этого, они хотели войны». МИД Ирана считает, что США тоже несут ответственность за израильскую операцию.

Источник Bloomberg, близкий к президенту США Дональду Трампу, сообщил, что Нетаньяху с января указывал американскому лидеру на необходимость противостояния с Ираном. В Вашингтоне с начала переговоров с Тегераном, которые стартовали в апреле, осознавали, что израильский лидер готов атаковать, пишет агентство. Axios ранее передавал, что Израиль призвал США присоединиться к ударам по Ирану, чтобы уничтожить его ядерную программу.

Сам Трамп делал противоречивые заявления, отмечает агентство. Например, 15 июня он сказал, что Иран и Израиль должны заключить соглашение о мире. В тот же день в интервью ABC News американский президент заявил, что США «в данный момент не вовлечены» в конфликт, но «могут вмешаться».