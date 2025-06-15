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Политика ,  
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WP узнала о плане Трампа запретить въезд в США гражданам еще 36 стран

WP: Трамп запретит въезд в США гражданам еще 36 стран

США рассматривают возможность ограничения въезда для граждан еще 36 стран, сообщает The Washington Post со ссылкой на внутреннюю документацию Госдепартамента.

По информации WP, госсекретарь США Марко Рубио направил в дипломатами, работающим со странами из нового списка, служебную записку по теме борьбы с нелегальной миграцией.

В документе также указаны показатели, которым якобы не соответствуют страны из списка: например, США отмечают проблемы этих государств с документооборотом или «широко распространенное государственное мошенничество». Попавшим в новый список странам дадут 60 дней для выполнения требований Вашингтона, отмечает газета.

Ранее президент США Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран и ввел ограничения еще для семи государств. Полный запрет действует в отношении граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы.

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Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что хочет депортировать «миллионы» нелегалов. В середине апреля администрация также заявила о намерении в течение первого года его пребывания у власти депортировать до 1 млн мигрантов.

В начале июня в США вспыхнули протесты — сначала митинги и беспорядки произошли в Лос-Анджелесе после того, как иммиграционная полиция провела рейды в городе. Трамп приказал Пентагону ввести в Лос-Анджелес военнослужащих Нацгвардии. Местные власти раскритиковали решение президента. После протесты начались в Техасе, Кентукки и Джорджии.

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