Белый дом назвал фейком публикацию об отправке мигрантов в Гуантанамо

Фото: Petty Officer 1st class Shane T. McCo / U.S. Navy / Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла публикацию газеты The Washington Post (WP) о планах администрации президента США Дональда Трампа отправить тысячи нелегальных мигрантов в тюрьму на территории американской военно-морской базы в заливе Гуантанамо. Об этом она написала в социальной сети X.

«Эта история — фейковые новости. Этого не произойдет», — написала Левитт.

Ранее WP со ссылкой на осведомленных американских чиновников писала, что администрация Трампа готовится уже на этой неделе начать перевод тысяч иностранцев, находящихся в США незаконно, на военную базу США в Гуантанамо (Куба).

Среди рассматриваемых к переводу иностранцев — граждане различных стран, включая сотни выходцев из дружественных европейских государств: Великобритании, Италии, Франции, Германии и Ирландии, а также других регионов мира, включая значительное число граждан Гаити.

Также в материале WP говорится о якобы возможной высылке граждан Украины.

Представитель Пентагона заявил WP, что «текущие операции на военно-морской базе Гуантанамо остаются неизменными», и отказались от комментариев по поводу «гипотетических будущих миссий».

В январе Трамп заявлял о планах отправить на Гуантанамо до 30 тыс. задержанных нелегалов.

Тюрьма на военной базе Гуантанамо предназначена для содержания международных террористов. Ее открыл президент США Джордж Буш в 2002 году, после терактов 11 сентября 2001 года. В 2003 году в Гуантанамо содержались почти 700 человек, в 2021 году их количество сократилось до 39. Тюрьму неоднократно пытались закрыть, но она остается действующей.