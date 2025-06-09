Губернатор Калифорнии призвал Пентагон вывести войска из Лос-Анджелеса
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета отменить размещение сил Нацгвардии США в Лос-Анджелесе на фоне протестов. Об этом Ньюсом сообщил в соцсети X (Twitter).
Он опубликовал официальное письмо, адресованное Хегсету. Губернатор потребовал отменить приказ о вводе войск. Он подчеркнул, что у региона не было проблем, «пока не вмешался Трамп».
Размещение войск Нацгвардии в городе Ньюсом назвал «нарушением суверенитета» и «разжиганием напряженности». По мнению губернатора штата, развертывание в Лос-Анджелесе войск вызывает «отток ресурсов оттуда, где они действительно нужны».
«Я официально попросил администрацию Трампа отменить незаконное развертывание солдат в округе Лос-Анджелес и вернуть их под мое командование», — написал Ньюсом.
С 6 июня в Лос-Анджелесе продолжаются протесты, они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства. Жители стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией.
На фоне беспорядков президент США Дональд Трамп принял решение направить в Лос-Анджелес 2 тыс. нацгвардейцев. Они будут временно защищать агентов иммиграционной и таможенной служб, а также госслужащих и федеральную собственность.
Местные власти с этой мерой республиканца не согласились. Ньюсом назвал шаг президента «намеренным подстрекательством». По данным CNN, в последний раз федеральные власти задействовали Нацгвардию для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году.
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