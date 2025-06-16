Отделение посольства США в Тель-Авиве пострадало от ракетных ударов Ирана

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Отделение посольства США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения из-за ударов ракет со стороны Ирана, никто из персонала не пострадал, сообщил американский посол Майк Хакаби в социальной сети Х.

«Посольство США в Израиле и консульство сегодня останутся закрытыми из-за сохраняющегося предостережения оставаться в укрытиях. В результате ударов иранских ракет вблизи отделения посольства в Тель-Авиве зафиксированы незначительные повреждения, однако среди американского персонала пострадавших нет», — написал посол.

Ранее полиция Израиля сообщила о падении боеприпасов в двух населенных пунктах округа Тель-Авив. Информации о пострадавших не поступало, однако были зафиксированы повреждения имущества. Также сообщалось о падении снаряда в неуточненном месте в центральной части страны и на побережье.

Ynet писал, что в одном из многоэтажных зданий в городе Петах-Тиква под Тель-Авивом возник пожар. В округе Гуш-Дан (включает Тель-Авив и города рядом) повреждены два многоэтажных здания.Позже стало известно об эвакуации 67 пострадавших с мест обстрела.Стороны обмениваются ударами, после того как Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», обвинив Иран в приближении к созданию ядерного оружия. Тегеран отверг обвинения и объявил об операции «Истинное обещание — 3».

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что на Иран «обрушится вся мощь Вооруженных сил США», если Тегеран каким-либо образом атакует американские объекты в регионе.