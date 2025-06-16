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Политика ,  
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В Израиле сообщили о последствиях новой ракетной атаки со стороны Ирана

В нескольких районах Израиля зафиксированы падения боеприпасов после новой ракетной атаки Ирана.

«Только что поступили сообщения о падении боеприпасов в двух населенных пунктах округа Тель-Авив. На данный момент нет информации о пострадавших, однако зафиксированы повреждения имущества», — сообщила полиция страны.

Она также заявила о падении снаряда в неуточненном месте в центральной части страны и на побережье. Там повреждена инфраструктура.

Медицинская служба «Маген Давид Адом» сообщила, что в результате падения ракеты в центре Израиля есть несколько легко пострадавших.

Ynet передает, что в одном из многоэтажных зданий в городе Петах-Тиква под Тель-Авивом возник пожар. В округе Гуш-Дан (включает Тель-Авив и города рядом) повреждено здание. The Times of Israel пишет о падении ракет в районе прибрежной Хайфы.

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