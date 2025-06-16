В Израиле сообщили почти о 70 пострадавших после иранского обстрела

С мест недавнего обстрела в Израиле были эвакуированы 67 пострадавших, сообщила пресс-служба израильской национальной медицинской службы Magen David Adom («Красный щит Давида», МаДА).

Среди них шесть человек находятся в состоянии средней тяжести, 60 — в легком и 30-летняя женщина — в тяжелом состоянии.

Информация актуальна на 06:10 мск.

После последней ракетной атаки из Ирана в нескольких районах Израиля рано утром 16 июня были зафиксированы падения боеприпасов.

Полиция сообщила о падении снаряда в центральной части Израиля и на побережье. В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. В округе Гуш-Дан были повреждены два многоэтажных дома, на месте работают спасатели. Также ракеты упали в районе Хайфы.

В Израиле число погибших в результате иранских атак, которые стали ответом на операцию Израиля против Ирана, превысило десять человек, около 400 получили ранения. В Иране жертвами израильских ударов стали более 200 человек, пострадали свыше 1,2 тысячи.